نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي وأهم القنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض معكم موعد مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي بالدوري الإسباني، حيث تتجه أنظار عشاق الدائرة المستديرة إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو من أجل متابعة مباراة النادي الملكي الذي يحظى بشعبية عالمية كبيرة، وسط تدريبات قوية من الفريقين لحسم اللقاء والفوز به من أجل تحسين مركزهم في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

مباراة ريال مدريد أمام ليفانتي

يستضيف النادي الملكي نادي ليفانتي على ملعب ألفريدو دي ستيفانو ضمن مباريات الجولة رقم 21 من الدوري الإسباني للموسم الجاري 2020-2021، ولم يعد حالياً أمام النادي الملكي بعد الهزيمتين المتتاليتين للفريق أمام في نصف نهائي كأس السوبر، إلا الفوز بتلك المباراة من أجل إسعاد جماهيره العريضة، ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة.

ويأتي نادي الريال خلف المتصدر للدوري الإسباني أتليتكو مدريد صاحب المركز الأول بفارق سبع نقاط، بينما يحتل فريق ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد ثلاثة وعشرون نقطة، وسط متابعة كبيرة من جماهير الدوري الإسباني، وفي حالة عدم القدرة على مشاهدة المباراة عبر قناة بي إن سبورت الفضائية بسبب عدم الاشتراك، يمكنك مشاهدة تلك المباراة على الانترنت.

موعد مباراة ريال مدريد القادمة

من المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي مساء يوم السبت الموافق 30 يناير 2021 ميلادياً والموافق 17 من جمادي الآخر 1442، في تمام الساعة 5.15 بتوقيت جمهورية مصر العربية، 6.15 بتوقيت مكة المكرمة، و7.15 بتوقيت الإمارات العربية، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة قناة بي إن سبورت الفضائية القطرية المشفرة، والتي لها حق بث مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط.

أهم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد