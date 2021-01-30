أحمد بلال: لو بلعب كورة دلوقتي هطلب 50 مليون راتب سنوي

قال أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، إنه سيطلب 50 مليون جنيه راتب سنوي لو كان لاعبًا حتى الوقت الجاري.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنا مهاجم هداف ولو بلعب دلوقتي هطلب 50 مليون راتب سنوي وهذا الرقم يناسب إمكانياتي في ظل الرواتب التي يتم دفعها للاعبين حاليًا".
وتابع: "المهاجم العادي بيتقاضى مليون دولار في الموسم الواحد لكن أنا استحق 3 مليون دولار دلوقتي لو بلعب كورة".
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