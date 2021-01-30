أيمن عبدالعزيز: مستمر في منصبي بالزمالك.. ولم أتشاجر مع أحد

علق أيمن عبدالعزيز، مساعد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، على دخوله في مشادة مع أحد عمال نادي الزمالك ورحيله عن منصبه في نادي الزمالك.
وأكد أيمن عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "كل ما تردد لا أعرف عنه أي شيء ومفيش أي احتكاك مع أي حد".
وتابع: "مستغرب من تلك الأنباء لأنه ليس هناك أي موضوع حتى الآن، وممكن يكون في خناقة وأنا معرفش، ولم يبلغن أحد من الزمالك بالرحيل، وأنا مستمر في منصبي، وكنت في النادي إمبارح".
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