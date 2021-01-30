مدرب الزمالك السابق: الدحيل فريق قوي للغاية ولا يمكن توقع نتيجة مباراته أمام الأهلي

أكد المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، ومدرب الزمالك السابق، أنه لا يمكن توقع نتيجة مباراة الأهلي أمام الدحيل في مونديال الأندية.

وقال نيبوشا في تصريحات تليفزيونية:" واجهت الدحيل منذ أيام، إنهم فريق قوي للغاية ولن يكون خصمًا سهلًا أمام الأهلي."

وأضاف:" أتابع الدوري المصري والأهلي، وبالطبع أتابع الدحيل، لكن لا يمكن توقع نتيجة المباراة والفائز بها."

وعن إمكانية عودته للتدريب في مصر مرة أخرى أو تدريب الزمالك، قال نيبوشا:" لا أعتقد ذلك، أنا في قطر وها أنا في عامي الثاني مع فريق الأهلي."

وخسر نيبوشا مع الأهلي أمام الدحيل بستة أهداف نظيفة في كأس قطر.

