مدرب الزمالك السابق: الدحيل فريق قوي للغاية ولا يمكن توقع نتيجة مباراته أمام الأهلي

وقال نيبوشا في تصريحات تليفزيونية:" واجهت الدحيل منذ أيام، إنهم فريق قوي للغاية ولن يكون خصمًا سهلًا أمام الأهلي."
وأضاف:" أتابع الدوري المصري والأهلي، وبالطبع أتابع الدحيل، لكن لا يمكن توقع نتيجة المباراة والفائز بها."
وعن إمكانية عودته للتدريب في مصر مرة أخرى أو تدريب الزمالك، قال نيبوشا:" لا أعتقد ذلك، أنا في قطر وها أنا في عامي الثاني مع فريق الأهلي."
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