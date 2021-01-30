أحمد بلال: لا يوجد حراس في مصر سوى الشناوي وأبو جبل.. وبند الحارس الأجنبي كارثي

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي والمنتخب سابقًا، إن مركز حراسة المرمى في مصر يعاني من أزمة كبيرة وإن مصر لا تضم حراسا جيدين سوى محمد الشناوي، حارس الأهلي، ومحمد أبو جبل، حارس الزمالك.
وتساءل أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لماذا سيتم الاستعانة بحراس أجانب؟".
وأضاف: "الاستعانة بحراس أجانب في الدوري المصري سيتسبب فى كارثة للكرة المصرية، وقرار اتحاد الكرة بالسماح للأندية بالتعاقد مع حراس أجانب كارثي".
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