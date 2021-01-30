شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وربيعة رفض لهذا السبب

وقال شوبير في برنامجه ملعب "أون تايم: "وليد سليمان كان حزينًا من عدم قدرته على المشاركة مع الأهلي في المونديال، وقرر عدم السفر لقطر."
وأضاف: "تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، ويجب أن أشيد بقيادته للفريق، قام بإقناع وليد سليمان بأهمية تواجده مع بعثة الأهلي، وقام وليد سليمان بتغيير رأيه وسافر مع الأهلي في الدوحة."
أما عن رامي ربيعة، فقال شوبير: "ربيعة كان حزينًا للغاية من استبعاده وتهميشه من موسيماني، تدخل الشناوي أيضًا وبعض المسئولين لإقناعه بالسفر لكنه رفض لأنه يجد أن تواجده لن يفيد الأهلي، بل قد يضره، لكنه ليس حزينًا أو غاضبًا بخصوص هذا الأمر."
وسافر وليد سليمان مع بعثة النادي الأهلي اليوم الجمعة لقطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، فيما رفض رامي ربيعة السفر.
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