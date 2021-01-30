نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوارديولا يُعلن غياب نجم مانشستر سيتي عن مواجهة شيفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن المهاجم سيرجيو أغويرو، سيغيب عن مواجهة شيفيلد يونايتد، غداً السبت، بالدوري الإنجليزي، حيث لم يحصل على الضوء الأخضر بعد للعودة عقب إصابته بفيروس كورونا.

قال غوارديولا في مؤتمر صحافي: "سيرجيو ليس جاهزاً بعد، سيعود بعد أن يأتي اختباره سلبياً، لم يحدث ذلك حتى الآن".

وقبل انتهاء فترة الانتقالات الإثنين المقبل، نفى غوارديولا تكهنات عن مستقبل المدافع إيريك غارسيا الذي يقضي العام الأخير في عقده، وربطته تقارير باحتمال العودة لنادي صباه برشلونة.