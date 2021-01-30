انت الان تتابع تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة العشرين ليفربول يقترب و مان يونايتد يتراجع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - آخر مباراة في الجولة العشرين من الدوري الانجليزي كانت بين ليفربول وتوتنهام وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-1 وبعد هذا الفوز ارتفع رصيد ليفربول إلى 37 نقطة ليرتفع ترتيبه إلى المركز الرابع أما مانشستر يونايتد فتراجع إلى المركز الثاني بعد الخسارة أمام شيفيلد يونايتد، ونعرض في هذا التقرير ترتيب الدوري الانجليزي موسم 2020 / 2021 كما نعرض ترتيب هدافي الدوري الانجليزي على النحو الآتي:

ترتيب الدوري الانجليزي بعد انتهاء الجولة العشرين

في المركز الأول مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة ولديه مباراة مؤجلة، وكانت آخر مباراة لعبها فريق مانشستر سيتي كانت أمام وست بروميتش ألبيون وانتهت بفوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف مقابل لا شيء، وتراجع ترتيب مانشستر يونايتد إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة بعد الخسارة أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1 لصالح نادي شيفيلد يونايتد، ويتواجد في المركز الثالث فريق نادي ليستر سيتي برصيد 39 نقطة، وارتفع ترتيب نادي ليفربول إلى المركز الرابع بعد الفوز على نادى توتنهام، ويحتل المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 35 نقطة وهذا الصورة توضح جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي برصيد 13 هدف، يليه هاري كين و هيونغ مين سون الذين يستاون في عدد الأهداف، أحرز كل منهم 12 هدف.

وفاز اللاعب محمد صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي لموسمين متتاليين منذ أن انضم إلى فريق ليفربول، فهل يحقق القب هذا الموسم في ظل المنافسة الصعبة؟