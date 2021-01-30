ضياء السيد: دكة سيراميكا كليوباترا كلمة السر في الفوز على الجونة

قال ضياء السيد المدرب العام لمنتخب مصر الأول السابق، إن فريق سيراميكا كليوباترا استحق الفوز على الجونة في المباراة التي جمعت بينهما عصر الجمعة بالدوري الممتاز.
وأضاف ضياء السيد خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « دوت الخليج»، إن فريق سيراميكا كليوباترا قدم شوطا أول جيدا، رغم غيابه عن التهديف، لافتا إلى أنه يجب على، هيثم شعبان المدير الفني للفريق، معالجة ظاهرة عدم التسجيل في الشوط الأول.
وأوضح ضياء السيد، إن صالح جمعة، وميدو جابر، أضافا للشكل الهجومي لسيراميكا كليوباترا، وجعل الفريق يسيطر على الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، مشددا:” ما يعزز فريق سيراميكا كليوباترا دكة البدلاء القوية، إنها كلمة السر في انتصار اليوم”.
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