أحمد بلال: تألق مصطفى محمد مع جالطة سراي صعب.. وراتبه بالنسبة للدوري التركي «ضعيف»

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على احتراف مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى الدوري التركي عبر بوابة نادي جالطة سراي.

وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "رأيي أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك كان من الأفضل احترافه في صفوف سانت إتيان الفرنسي ومصطفى محمد بعد رفض الزمالك النادي الفرنسي وافق على الدوري التركي خاصة أنه نادي كبير لرغبته في الإحتراف".

وتابع: "مصطفى محمد سيعاني مع نادي جالطة سراي بسبب أن الدوري التركي صعب وقوي للغاية ومنافسته ستكون صعبة، أما بالنسبة حصول مصطفى محمد على 2 مليون دولار مع جالة سراي فهو مبلغ قليل وضعيف بالنسبة للنادي التركي".