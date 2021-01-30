أحمد بلال: صعب مصطفى محمد يقعد فالكاو على الدكة في جالاطا سراي

علق أحمد بلال، نجم النادي الأهلي والكرة المصرية سابقًا، على منافسة مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع فالكاو في صفوف النادي التركي.
وأكد أحمد بلال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مصطفى محمد منافسته مع فالكاو ستكون صعبة للغاية لأن فالكاو مهاجم كبير والمدرب يخاف يقعده على الدكة".
وتابع: "من الصعب أن يشارك مصطفى محمد أساسيًا بعد وصوله بأيام ولكن لو اجتهد سيكون له دور وعلى حسب تأقلمه سيتم تحديده مشاركته من عدمها".
وشدد: "طالما النادي التركي اشترى مصطفى محمد فسيكون اللاعب له دور ولكن ليس بالدور الأساسي فراتبه ليس قويًا فهو يحصل على 2 مليون دولار بينما يحصل فالكاو على 5 ملايين دولار أو 6 ملايين".
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