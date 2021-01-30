نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل تعاقد الاسماعيلي مع المدرب الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عبدالجابر، وكيل البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تفاصيل عقد مدرب الإسماعيلي الجديد.

وأكد محمد عبدالجابر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "مدة عقد المدرب الجديد لمدة 6 شهور مقابلة وقابلة للتجديد لمدة موسم بموافقة الطرفين بعد انتهاء الـ6 شهور".

وتابع: "عقد المدرب الجديد بدون شروط جزائية سواء هو رغب في الرحيل أو الإسماعيلي أقاله لن يتم دفع شرط جزائي لأي طرف".

وأضاف: "أنا مشجع إسمعلاوي وأسعى لتصحيح مسار النادي في الفترة المقبلة وعرضت أكثر من سيرة ذاتية على مسئولي الإسماعيلي واختاروا المدرب البوسني دراجان".