استقبال حافل.. الجزار يكشف كواليس وصول بعثة الأهلي إلى قطر.. فيديو

قال محمد الجزار، الناقد الرياضي بجريدة الوطن القطرية، إن بعثة النادي الأهلي وصلت مساء اليوم الجمعة إلى قطر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وأضاف محمد الجزار خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « دوت الخليج»، أن أفراد بعثة النادي الأهلي، من لاعبين وجهاز فني وإداري وطبي وجميع المرافقين، أجروا مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور وصولهم مطار الدوحة.

وأوضح محمد الجزار، أن الأهلي سيخوض مرانه الأول في قطر، مساء غد السبت، وسط اجراءات احترازية مشددة، مضيفا إن مسحة كورونا ستظهر خلال الساعات المقبلة، قبل انخراط الفريق الأحمر في تدريباته.

وأكد الناقد الرياضي، أن بعثة الأهلي، وجدت استقبالا حافلا في قطر، رغم الاجراءات الاحترازية، حيث تواجدت الجماهير في المطار، وبطول الطريق المؤدي من المطار إلى مقر إقامة الفريق، وعلى كورنيش الدوحة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة و التنسيق مع الجهات المعنية والصحية في قطر.