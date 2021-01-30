كان نفسي أكون موجود... مؤمن زكريا يشكر جمهور الأهلي لدعمه

نشر لاعب الأهلي مؤمن زكريا صورة لحظة وصول فريق الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة فى مواجهات كأس العالم للأندية. وكتب مؤمن زكريا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: كان نفسي أكون موجود مع الفريق ، شكرا جمهور الأهلي علي الدعم من الدوحة . قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريبا. وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الذى عقد مؤخرًا في فرع النادي بمدينة نصر قد شهد مناقشة فكرة إقامة دوري خاص بأكاديميات النادي، وتقرر أن يحمل درع البطولة اسم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وذلك انطلاقا من الدعم المستمر من النادي للاعب ومساندته، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

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