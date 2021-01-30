نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خمسة تاكتيكس.. صدارة بيضاء وسر تألق أوباما (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي حلقة جديدة من برنامج خمسة تاكتيكس الذي يقدمه المحلل الرياضي محمد ناصف.

وتدور أحداث الحلقة الجديدة من البرنامج حول مباراة الزمالك ومصر المقاصة التي استطاع بها الملكي الفوز برباعية مقابل هدف.

ويتحدث ناصف في الحلقة عن سر رقم 14 مع يوسف أوباما، وعن ذكاء باتشيكو "المعلم" في إدارة المباراة.

كما يدوزر الحديث حول عودة المايسترو فرجاني ساسي وعن أداء لاعبي الزمالك في مباراة الأمس.