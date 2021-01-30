دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

يثق البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، فى قدرات الأنجولى آرى بابل مهاجم الدراويش لأنه سبق ودربه أثناء توليه الإدارة الفنية لنادى بريميرو دي أغوستو " أول أغسطس الأنجولى " خلال فترتين مختلفتين.

حيث شارك " بابل " تحت قيادة المدرب البوسنى ( حسب المعلومات والتقارير المتاحة ) فى 128 مباراة خلال جميع البطولات المحلية والأفريقية سجل خلالهم 59 هدفًا مما أدى إلى الإعتماد عليه قائدًا للفريق داخل وخارج الملعب.

وتحدث "يوفيتش" عن المنضم للإسماعيلي هذا الموسم فى وقت سابق قائلًا: " بابل لاعبًا رائعًا يعلم جيدًا مدى مسئوليته داخل الملعب ولابد من بذل قصارى جهده مع زملائه لتحقيق الإنتصارات وعندما أراه فى حالة قلق شديد قبل اللقاءات المهمة أعرف تماما أنها ستكون أفضل مبارياته".

وواصل : " ويعرف أيضًا كيف يتلقى النصائح خاصة فى الأمور السلبية حتى لا يقع فيها مجددًا وفى أحد المباريات تعرض للطرد لكن عقب عودته من الإيقاف تألق بشكل كبير بزيادة أهدافه مع الفريق بعد التخلص من الضغوط النفسية، كما أننى فشلت في إيجاد لاعبًا بديلًا له عندما رحل عن النادي للإحتراف الخارجى ".

بينما وجه مهاجم الدراويش رسالة عاطفية يوم 5 يوليو الماضى عندما قال " كل الإعجاب والتقدير لـ ( يوفيتش ) بعد دعمه الرياضى والنفسى الذى قدمه لى خلال مسيرتى الكروية، فلقد فكرت فى تعليق الحذاء مرارًا وتكرارًا وعدم العودة إلى المستطيل الأخضر ولكن بفضل إصراره منحنى الفرصة للحفاظ على الإستمرار داخل الملاعب ".