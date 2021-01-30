الزمالك: سانت اتيان ألح بشدة للاستثمار فى مصطفى محمد.. لكن مبادئ النادي منعت

قال عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، إن نادي سانت إيتيان الفرنسي ألح على شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم وأراد هو الاستثمار فيه.

وانضم مصطفى محمد لصفوف فريق جالطة سراي التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وقال عصام سالم في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الزمالك": "أعتقد أن سانت إيتيان كان يرغب في ضم مصطفى محمد من أجل الاستثمار فقط ، وأرسلوا اعتذارات كثيرة وكادوا يقبلون رأس الإدارة من أجل الموافقة ولكن القرار كان حاسمًا".

وأكمل: "أيمن حفني لم يتحدث في أي شيء خلال التوقيع، وقال المهم هو أن أرتدي القميص الأبيض، وأنا على يقين أن اللاعب لن يقبل ألا يكون له دور، وباتشيكو أكد على أنه سيكون لأيمن حفني برنامجًا خاصًا لتجهيزيه ، التجربتتن اللتان خاضهما أيمن حفني سواء في المقاصة أو المقاولون لم يليقا به، اللاعب لم يشارك منذ موسم ونصف".

واختتم: "إدارة الزمالك أكدت على أنهم سيقفون بجانبه في ظل مرض نجلته".