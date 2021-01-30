ربع قرن +4.. عمر جابر يحتفل بعيد ميلاده الـ 29

احتفل عمر جابر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بعيد ميلاده ال ٢٩.

ونشر عمر جابر صورة جديدة له من احتفاله وعلق قائلا: ربع قرن +٤.

وكان قد صرح عمر جابر، أن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصةً أنها بداية المشوار في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز في النسخة الماضية، وتحقيق لقب الوصافة، ويسعى للفوز في النسخة الحالية.

وشدد "جابر"، على أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن في الدوري، ولكن اللاعبين تعاهدوا على الفوز وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، والفريق يطمع للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع التدعميات القوية التي أجراها النادي بداية الموسم، وضم مجموعة نجوم رائعة في مختلف المراكز.

وأشار إلى أنه يلعب في أي مكان يطلبه فيه المدير الفني، وجميع خطوط الوسط والدفاع شارك فيها، ولديه خبرة في التعامل معها، والفريق قادر على الظهور بمستوى متميز في اللقاءات المقبلة.

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف دون رد في المباراة التى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي فى إطار مباراة الذهاب لدور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.