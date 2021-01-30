هاشتاج بطولة اليد مصر أبهرت العالم يتصدر الترند ومغردون: شرفتونا يا أبطال مصر

دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #بطولة اليد مصر أبهرت العالم، وذلك بعد أن ودع المنتخب الوطني بطولة العالم برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا وجاءت التغريدات كالآتى:

-الواحد فخور بان مصر بتنظم حدث بالمستوى دا قمه في التنظيم وفي كل شئ وحفل أكثر من رائع..

-شكرًا لكل القائمين على تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021، ولمنتخب مصر لكرة اليد.

-تحية وتقدير لكل من تعب واجتهد من أجل أن تكون مصر في عيون العالم براقة، شرفتونا يا ابطال مصر .

- شكرا لكل فرد ساهم في تنظيم بطولة العالم وخروجها بهذا الشكل المشرف .. شرفتم مصر علم مصر، - نجحت مصر فى تنظيم بطولة العالم لكرة اليد فى ظروف غير طبيعية - نجاح مبهر لمصر في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد 2021 تحيا مصر.

تنظيم أكثر من رائع وكل مره مصر بتنظم حدث عالمي بيبقي احسن من اللي قبله.

لازم كلنا نكون فخورين بتنظيم بطولة عالمية ف مصر ف التوقيت دا كلنا فخورين باللى حصل فى كاس العالم لليد ع ارضنا .