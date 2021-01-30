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جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.

وجاءت قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

1_ مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة

2- مانشستر يونايتد برصيد 40 نقطة

3- ليستر سيتي برصيد 38 نقطة

4- ليفربول برصيد 37 نقطة

5- ويست هام برصيد 35 نقطة

6- توتنهام برصيد 33 نقطة

7- ايفرتون برصيد 32 نقطة

8- آرسنال برصيد 30 نقطة

9- تشيلسي برصيد 30 نقطة

10- أستون فيلا برصيد 29 نقطة

11- ساوثهامبتون برصيد 29 نقطة

12- ليدز يونايتد برصيد 26 نقطة

13- كريستال بالاس برصيد 23 نقطة

14- ولفرهامبتون برصيد 23 نقطة

15- بيرنلي برصيد 22 نقطة

16- نيوكاسل يونايتد برصيد 19 نقطة

17- برايتون برصيد 17 نقطة

18-فولهام برصيد 12 نقطة

19- وست بروميتش برصيد 11 نقطة

20- شيفيلد يونايتد برصيد 5 نقاط

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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