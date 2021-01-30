جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق غدا الجولة الواحدة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بمواجهة مانشستر يونايتد أمام أرسنال بينما يستضيف مانشستر سيتي نظيره شيفيلد يونايتد.

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة