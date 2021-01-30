لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

قال الإعلامي خالد الغندور، أن نادي الزمالك يريد ضم حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في ذلك أيضًا.

وقال الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "أمس، صرح فرج عامر رئيس سموحة بأنه قد باع حسام حسن من 10 أيام بـ40 مليوم جنيه، واليوم كتب منشور لم أفهم منه شيئًا، هل اللاعب تم بيعه أم لا؟!".

وتابع: "الزمالك يرغب في ضم حسام حسن بالإضافة إلى أن اللاعب نفسه لديه الرغبة لأن مستواه سيتطور وسط هؤلاء النجوم، مثلما ساعدنا الثنائي فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي في التألق".

وواصل: "لم يتبق سوى يومين على غلق باب الانتقالات، والزمالك يسعى للتعاقد مع مهاجم، وأؤكد أنه مصري، لأنه لن يرحل أي لاعب أجنبي سواء أوناجم الذي غاب عن تدريبات اليوم أيضًا، أو حميد أحداد".

وعن تجديد عقد فرجاني ساسي، قال: "الجميع يرغب في التجديد له، واللاعب أيضا يرغب في البقاء، ولكن العائق الوحيد هو المقابل المادي، وعلى اللاعب أن يفكر في حب جماهير القلعة البيضاء".

وتطرق للحديث عن الحكام، وقال: "الحكم الذي لم يحتسب ركلة جزاء صحيحة للزمالك وقيل إنه تم إيقافه، رأيناه تولى الفار في مباراة المصري والإنتاج الحربي اليوم واحتسب ركلة جزاء للبورسعيدي".

وتابع: "أسأل وجيه أحمد، الحكم الذي أدار للأهلي تم إيقافه ولا يحكم مرة أخرى، لكن من تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للزمالك لم يمر أسبوع وعاد مرة أخرى، ماذا تريد يا كابتن وجيه؟!".

واختتم: "هل تريد أن تبعث رسالة أنك أوقفت حكم مباراة الأهلي، وحكم مباراة الزمالك، لا!، أقول للجماهير لا تجعلوا أحدا يضحك عليكم، الحكم لم يتم إيقافه، والحكم الآخر تم إيقافه، نحن لم نستفد شيئا، حيث لم يتم احتساب ركلة جزاء لنا وحتى الحكم لم يتم إيقافه".