دشن عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج # ابطال افرقيا في المونديال و ذلك بعد نجح الأهلي في التأهل لمونديال الأندية بعد إحرازه لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على مواطنه الزمالك في نهائي البطولة بالقاهرة 2 / 1.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكتر تداولا وجاءت التغريدات كالآتى:
اليوم الأول لدعم ابطال افريقيا قبل المونديال، انطلقووووووا
كن علي قدر المسئولية كما عهدناك يا علولو اجعلها مشاركة عظيمة تليق بكبير افريقيا وسيدها.
وجيل من بعد جيل بيسلم ورايته تملي مرفوعه.
لحظة وصول الاهلي للبلد المنظمة لكأس العالم، نستهل اليوم مشوارنا في سلسلة دعم لاعبي الفريق في مشوارهم للعالمية واول خطوة في مونديال الأندية،لاعبي الاهلي نثق بكم فا كونوا على قدر المسؤولية، توكلنا على الله.
مباراة الدحيل هي أهم مباراة في البطولة، انتم أبطال أفريقيا وهتشرفونا ان شاء الله.
جمهور الأهلي.. دايما على العهد في أي مكان في العالم.
كونوا على الموعد كما عهدناكم
كل الدعم للجهاز الفني الأعظم و واثقين فيكوا و بإذن الله نحقق البطوله مفيش مستحيل في قاموس النادي الأهلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاشتاج ابطال افريقيا في المونديال يتصدر الترند ومغردون: كونوا على الموعد كما عهدناكم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.