أعلن نادي أتليتكو مينيرو البرازيلي، تعاقده مع هالك مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنجهاي الصيني في صفقة انتقال حر حتى نهاية عام 2022. وأفاد أتليتكو مينيرو أن المهاجم البرازيلي هالك صاحب التسديدات الصاروخية سيصل إلى بيلو هوريزونتي خلال أيام للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقد الرسمي. وقدّم أتليتكو مينيرو لاعبه الجديد بصورة مميزة مستغلا كنيته، وصوّره في هيئة الرجل الأخضر الذي يستقي منه هالك لقبه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميا.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يقدم هالك فى صورة الرجل الأخضر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.