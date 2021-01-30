نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لويس سوايز يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة الـ21 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصدر المهاجم الاوروجوياني لويس سواريز لاعب أتليتكو مدريد الإسباني، قائمة ترتيب هدافي الليغا الإسبانية، برصيد 12 هدفًا.

ويعد لويس سواريز مهاجم البارسا السابق، سبب رئيسي في احتلال أتليتكو مدريد صدارة بطولة الدوري الإسباني بعد مرور 20 جولة حتي الآن، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه ريال مدريد، وله مباراة مؤجلة.

ويكشف لكم "الفجر الرياضي" ترتيب هدافي الدوري الاسباني، قبل مباريات اليوم السبت في الجولة الـ 21، وجاء كالآتي:

المركز الأول: لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد، برصيد 12 هدف.

المركز الثاني: يوسف النصيري مهاجم إشبيلية، برصيد 12 هدف.

المركز الثالث: ليونيل ميسي صانع ألعاب برشلونة، برصيد 11 هدف.

المركز الرابع: كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، 10 أهداف.

المركز الخامس: جيرارد مورينو مهاجم فياريال، 10 أهداف.

المركز السادس: اياغو اسباس مهاجم سيلتا فيغو، 9 أهداف.

المركز السابع: روجر مارتي مهاجم ليفانتي، 8 أهداف.

المركز الثامن: ميكيل اويارزابال جناح ريال سوسيداد، 8 أهداف.

المركز التاسع: سيرجيو كاناليس لاعب وسط ريال بيتيس، 7 أهداف.

المركز العاشر: خوزي موراليس مهاجم ليفانتي، 7 أهداف.

المركز الحادي عشر: ماركوس لورينتي مهاجم أتليتكو مدريد، 6 أهداف.

المركز الثاني عشر: جواو فيلكس صانع ألعاب أتليتكو مدريد، 6 أهداف.

المركز الثالث عشر: كارلوس سولير جناح فالنسيا، 6 أهداف.

المركز الرابع عشر: أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، 5 أهداف.

المركز الخامس عشر: باكو ألكاسير مهاجم فياريال، 5 أهداف.