نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفي مصدر موثوق بالنادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع نادي سموحة، من أجل التعاقد مع حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وصرح المصدر الذي رفض ذكر اسمه، ان النادي الأهلي لم يفاوض حسام حسن، نافيًا الاخبار المتداولة بأقتراب اللاعب من الانضمام الى القلعة الحمراء.

وأوضح: ان المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، لم يطلب الحصول على خدمات حسام حسن، حيث لديه ثقة فى قدرات مهاجمي الفريق.

ويعتمد موسيماني في الوقت الحالي على الرباعي، والتر بواليا، ومحمد شريف، ومروان محسن، وصلاح محسن، بعد إعارة أحمد ياسر ريان الي سيراميكا كليوباترا منذ أيام.