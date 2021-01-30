وجه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى موسيماني ولاعبي الفريق الأحمر، قبل انطلاق كأس العالم للأندية.
الأهلي يستهل مشواره في كاس العالم للأندية، بمواجهة الدحيل القطري، يوم 4 من شهر فبراير المقبل.
وقال جوزيه خلال تصريحات لقناة "الأهلي": "موسيماني قادر مع الأهلي في كأس العالم للأندية، رسالتي لموسيماني واللاعبين، أن لا يخافون، ولا بد من وجود الثقة والهدوء".
وتابع: "لاعبو الأهلي عليهم مسؤلية كبيرة في البطولة، هم أبطال قارة إفريقيا ، الدحيل ليس أفضل من الأهلي، والأحمر قادر على الفوز ولكن لابد من وجود الثقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الثقة والهدوء.. رسالة جوزيه لموسيماني ولاعبي الأهلي قبل كأس العالم للأندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.