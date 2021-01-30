رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا فى الدوري الإيطالي

أعلن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، قائمة فريقه لمواجهة مضيفه سامبدوريا، والتي تقام بملعب «لويجى فيراريس»، في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، فى إطار مباريات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وضم بيرلو 23 لاعبا لمواجهة سامبدوريا وهم: حراسة المرمى: تشيزني- بوفون- بينسوليو. خط الدفاع: كيليني- دي ليخت- ساندرو- دانيلو- كوادرادو- بونوتشي- ديميرال- دراجوسين- فرابوتا. خط الوسط: آرثر ميلو- رامسي- ماكيني- كييزا- رابيو- بنتانكور- بيرنارديسكي- فايولي. خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- ألفارو موراتا.

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