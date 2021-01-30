نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

اكد المونتينجري نيبوشا يوفوفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي القطري، ومدرب الزمالك السابق، أن يوسف أوباما هو أفضل من دربهم في صفوف فريق القلعة البيضاء.

وقال نيبوشا في تصريحات تليفزيونية:" أتابع مباريات الزمالك باستمرار في الدوري، لا يمكنني أن أقول أن هذا اللاعب أفضل من ذاك، فجميع اللاعبين اللذين دربتهم في الزمالك ساعدوني وأدوا بشكل كبير."

وأضاف:" ولكن لو اخترت لاعبًا واحدًا، سأختار يوسف أوباما، كنت أرغب في ضمه لفريقي لكنه جدد تعاقده مع الزمالك."

وأشاد نيبوشا بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، والبرتغالي جيمي باتشيكو مدرب الزمالك وأكد أنهما مدربان رائعان.