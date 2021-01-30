نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات اليوم السبت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتح فريقي تورينو وفيورنتينا، لقاءات الجولة 20 من الدوري الإيطالي بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة.

سجل فرانك ريبيري هدف الإفتتاح مصلحة فيورنتينا في الدقيقة 67 قبل أن يسجل أندريا بيلوتي هدف التعادل في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة، رفع تورينو رصيده للنقطة 15 في المركز السابع عشر، فيما رفع الفيولا رصيدة للنقطة 22 وظل في المركز الثاني عشر.

وتستأنف اللقاءات اليوم السبت 30 يناير بثلاث مواجهات، حيث يحل ميلان ضيفاً على بولونيا، ويستضيف إنتر ميلان نظيره بينيفينتو، فيما يحل يوفنتوس ضيفاً على سامبدوريا.

وتختتم لقاءات ،الأحد 31 يناير، حيث يتلاقي سبازيا مع أودينيزي، أتالانتا ولاتسيو، كالياري وساسولو، كروتوني وجنوى، نابولي وبارما، وروما وهيلاس فيرونا.

وفيما يلي، جدول ترتيب أندية الكالتشيو، قبل انطلاق الجولة 20.

1- ميلان 43 نقطة.

2- إنتر ميلان 41 نقطة.

3- روما 37 نقطة.

4- يوفنتوس 36 نقطة.

5- أتالانتا 36 نقطة.

6- نابولي 34 نقطة.

7- لاتسيو 34 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 30 نقطة.

9- ساسولو 30 نقطة.

10- سامبدوريا 26 نقطة.

11- بينيفينتو 22 نقطة.

12- فيورنتينا 22 نقطة.

13- بولونيا 20 نقطة.

14- أودينيزي 18 نقطة.

15- سبازيا 18 نقطة.

16- جنوى 18 نقطة.

17- تورينو 15 نقطة.

18- كالياري 14 نقطة.

19- بارما 13 نقطة.

20- كروتوني 12 نقطة.