نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أحداثا جديدة في أزمة عبدالله بكري، مع مسئولي نادي بيراميدز بعد حكمة "الغابة"، التي نشرها اللاعب على مواقع التواصل الاجتماعي.
أكد شوقي السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق تعمده إيذاء وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي خلال إحدى مباريات القمة بين الفريقين، موضحًا أسباب رحيله عن الأبيض.
كشف أحمد الطيب المعلق الرياضي عن تعليقه على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الدحيل القطري في كأس العالم للأندية في قطر عبر قناة الكأس 3 المشفرة وذلك يوم الخميس المقبل فى اولى مباريات الفريقين بمونديال الأندية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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