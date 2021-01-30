رافضا التفريط في أي لاعب.. المقاولون العرب يغلق باب العروض خلال الميركاتو الشتوي

أغلق مسئولو نادي المقاولون العرب باب العروض التى ترددت منذ انطلاق الميركاتو الشتوي الجاري بشكل تام، للحفاظ على تركيز اللاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد دخول أكثر من لاعب دائرة اهتمامات نادى الزمالك خلال الفترة الأخيرة بعد تألقهم مع ذئاب الجبل.

وأكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أن النادى لا ينوي التفريط في أى لاعب مهما كانت المغريات من أجل الحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتخطى المرحلة الصعبة التى يمر بها بسبب تراجع النتائج.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 16 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بعد خوض 9 مباريات حيث، فاز المقاولون في مباراتين وتعادلوا في مباراة وتلقو 6 هزائم، واستقبلت شباك المقاولون 14 هدفًا فيما سجل لاعبو ذئاب الجبل 9 أهداف.

ويستعد المقاولون لمواجهة فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها اليوم، السبت، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.