نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهضة بركان يطلب التعاقد مع أوناجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى نادي نهضة بركان المغربي، رغبته في التعاقد مع محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضحت تقارير صحفية، أن مسئولو نادي نهضة بركان المغربي، قاموا بالتواصل مع مسئولو نادي نهضة بركان، قبل أيام من أجل جس نبض إدارة الأبيض من أجل تقديم عرضًا رسميًا لضم محمد أوناجم.

وينتظر مسئولو نادي نهضة بركان المغربي، رد إدارة نادي الزمالك، من أجل التقدم بعرض رسمي، في الوقت الذي لا تنوي فيه إدارة الزمالك التفريط في اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو، يفكر في الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة، لذا فكرة رحيله تعد بعيدة.