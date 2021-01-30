رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

كشف رضا عبد العال، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن رأيه في تشكيل النادي الأهلي أمام الدحيل فى أولى مباريات المارد الأحمر بكأس العالم للأندية.
وقال "عبد العال" خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر"، إن النادي الأهلي يجب عليه أن يفرض شخصيته على الدحيل منذ البداية من أجل تحقيق الفوز.
وأضاف أن الأهلي قادر على تحقيق الفوز على بايرن ميونخ، وفعلها قبل ذلك عندما فاز على ريال مدريد.
وكشف الكابتن رضا عبد العال عن رأيه في التشكيل الأمثل للنادي الأهلي خلال مباراة الدحيل القطري في كأس العالم للأندية، وهو "محمد الشناوي في حراسة المرمى، وبدر بانون وأيمن أشرف قلبي دفاع، وعلي معلول وأحمد بيكهام، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في خط الوسط، وطاهر محمد طاهر جناح أيسر ومحمد شريف جناح أيمن ووالتر بواليا في الهجوم.
ولفت إلى أن بيتسو موسيماني لا يعرف قدرات وإمكانيات لاعبي النادي الأهلي.
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