مصطفى محمد يصل تركيا اليوم لإتمام تعاقده مع جالاتا سراي

يصل مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، إلى تركيا، اليوم السبت، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي جالاتا سراي.

وسيخضع مصطفى محمد للفحوصات الطبية فور وصوله النادي التركي.

ومن المقرر، إعلان جالاتا سراي تعاقده مع صاحب الـ23 عامًا في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وتوصل جالاتا سراي لاتفاق مع الزمالك على استعارة اللاعب، مقابل مليوني دولار، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار شرط موافقة النادي الأبيض.