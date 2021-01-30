يصل مصطفى محمد، مهاجم فريق الزمالك، إلى تركيا، اليوم السبت، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى نادي جالاتا سراي.
وسيخضع مصطفى محمد للفحوصات الطبية فور وصوله النادي التركي.
ومن المقرر، إعلان جالاتا سراي تعاقده مع صاحب الـ23 عامًا في الساعات القليلة المقبلة، لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.
وتوصل جالاتا سراي لاتفاق مع الزمالك على استعارة اللاعب، مقابل مليوني دولار، مع وجود بند يسمح له بضمه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار شرط موافقة النادي الأبيض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى محمد يصل تركيا اليوم لإتمام تعاقده مع جالاتا سراي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.