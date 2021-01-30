لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

وجه عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق وأحد أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي، عدة نصائح إلى محمد محمد لاعب الزمالك، بعد انضمامه إلى نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة.

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: " أتوقع أن يكون مصطفى محمد سفيرا جيدا للكرة المصرية في الدوري التركي، وأن يقدم مستويات جيدة مثل تريزيجيه مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف عبدالظاهر السقا :"نصائحي لمصطفي محمد هي أن يجعل حياته لكرة القدم فقط خلال الفترة المقبلة،وأن يفرق بين الاحتراف ولعب الهواة".

وتابع: "اللغة التركية لن تكون عائقا أمام تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي في البداية، لأن تعليمات كرة القدم مفهومة".

واختتم: "أتمنى أن يكون الدوري التركي محطة لـ مصطفى محمد، للانتقال إلى دوري أكير خلال الفترة المقبلة".

وولعب عبد الظاهر السقا لـ 4 أندية تركية، وهم دينزلي سبور( 1999- 2000)، وجينتشلر ( 2001 - 2005) وكونيا سبور (2005 - 2008)، ثم عاد إلى جينتشلر (2007 - 2009)، ثم إسكيشهرسبور (2009 - 2010).