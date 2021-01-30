الدوري المصري.. الإسماعيلي الجريح يستضيف بيراميدز الليلة

يستضيف فريق الإسماعيلي منافسه بيراميدز اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ملعب الدراويش ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز المدير الفني المؤقت لتحقيق نتيجة إيجابية وتعويض نزيف النقاط الذي لاحقهم منذ انطلاق الموسم علي أمل تحسين مركزه في جدول الترتيب.

على جانب آخر يدخل فريق بيراميدز المباراة بهدف تحقيق الفوز للعودة مرة أخرى للمربع الذهبي بعدما حقق عدد من النتائج السلبية ابعدته عن صراع الصدارة.

ويحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 7 نقاط بينما جاء فريق بيراميدز في المركز الخامس برصيد 14 نقطة.