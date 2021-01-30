المقاولون العرب يبحث عن الفوز أمام إنبي اليوم في الدوري المصري

يستضيف فريق المقاولون العرب منافسه إنبي اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا، علي ملعب ذئاب الجبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصري الممتاز.

ويسعى فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ، لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من مراكز القاع بعد فقدان عدد كبير من النقاط منذ انطلاق الموسم .

علي جانب آخر، يدخل فريق انبي المباراة تحت قيادة حلمي طولان بهدف تحقيق الفوز على أمل الدخول في صراع المربع الذهبي في المسابقة و حجز مركز مؤهل للبطولات الأفريقية .

ويحتل فريق انبي المركز السابع في جدول ترتيب بطولة الدورى المصري الممتاز برصيد 13 نقطة بينما جاء فريق المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط .