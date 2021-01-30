نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسئولو الزمالك لضم مهاجم جديد لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، رحيل مصطفى محمد إلى صفوف فريق جالطا سراى التركي.

وأكدت مصادر أن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للقلعة البيضاء طلب التعاقد مع مهاجم للفريق وتحديدا باسم مرسي مهاجن الفريق السابق والإنتاج الحربي الحالي.

وأضاف، أن حسام حسن مهاجم فريق سموحة السكندري مرشح بقوة أيضا للانضمام للفارس الأبيض حال فشل ضم باسم مرسي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري العام، بعد الفوز على المقاصة برباعية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما في عاشر جولات الدوري العام.