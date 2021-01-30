نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع بين كبار أوروبا لخطف نجم بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتصارع بعض الأندية الأووربية على ضم النمساوي دافيد لابا مدافع فريق بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث بات من الممكن أن يرحل اللاعب مجانا في الميركاتو الصيفي القادم، وهو ما فتح الباب أمام التكهنات حول وجهته التالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت ، أن فريق مانشستر سيتي تقدم بعرض للاعب النمساوي من أجل إقناعه بالانضمام للفريق الإنجليزي في الموسم القادم.

وجاء ذلك رغم الأخبار التي إشارت إلى توصل فريق ريال مدريد لاتفاق مبدئي مع اللاعب بشأن التوقيع له لمدة 4 مواسم مع منحه راتبا سنويا يقدر ب11 مليون يورو.