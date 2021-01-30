أول رد رسمي بشأن إمكانية انتقال حسين الشحات إلى المريخ السوداني

رد وكيل أعمال حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تصريحات الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، والتي أطلقها خلال الساعات الماضية.

وفجر الصادق صالح، نائب رئيس نادي المريخ السوداني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن رغبته في التعاقد مع حسين الشحات، خلال الفترة المقبلة، في ظل حاجة أبناء أم درمان إلى خدماته.

وقال نائب رئيس نادي المريخ السوداني: "أرغب في التعاقد مع النجم المصري حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، فهو لاعب كبير وأنا أحبه على المستوى الشخصي، وأتمنى ضمه لصفوف المريخ، في ظل المهارات الفنية والبدنية الكبيرة التي يتمتع بها".

وكشف وكيل الشحات 3 أسباب تمنع اللاعب الدولي المصري من الانتقال إلى المريخ السوداني.

مونديال الأندية

وشدد وكيل أعمال حسين الشحات، على أن اللاعب يسعى في الوقت الحالي، لتحقيق مركز متقدم في كأس العالم للأندية، برفقة المارد الأحمر، وتكرار إنجازه مع العين الإماراتي، عندما أقتنص وصافة مونديال الأندية، بعدما واجه ريال مدريد في نهائي البطولة العالمية.

الاعتزال

قال وكيل أعمال لاعب النادي الأهلي، إنه يتفهم مشاعر الأشقاء في السودان، ولكن حسين الشحات رفض ملايين الدولارات من أجل الانضمام إلى القلعة الحمراء، قادمًا من العين الإماراتي، ولا يفكر في مغادرة الجزيرة.

الجماهير

شدد وكيل حسين الشحات، على أن اللاعب الدولي المصري، يحظى بدعم جماهيري كبير، في ظل الشعبية الجارفة التي يتمتع بها النادي الأهلي، وبالتالي فإن عملية رحيله عن المارد الأحمر مستحيلة، بعدما دفعت فيه مبالغ طائلة لجلبه إلى قلعة التتش.

وسافر النادي الأهلي أمس، الجمعة، إلي قطر من أجل مواجهة فريق الدحيل القطري فى أولى مباريات كأس العالم للأندية، ثم فى حال الفوز يواجه بايرن ميونيخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، فى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة الكبرى.

ويتواجد النادي الأهلي في مونديال الأندية، بعدما فاز على نظيره الزمالك 2-1، في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ويسعى بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، إلى تحقيق مركز متقدم في كأس العالم للأندية.