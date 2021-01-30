مانشستر سيتي يسعى لمواصلة الانتصارات أمام شيفيلد يونايتد في البريميرليج

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه شيفيلد يونايتد اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرون من بطولة الدورى الإنجليزي الممتاز.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمواصلة سلسلة الانتصارات التي بدأها منذ 6 جولات وكان اخرها الفوز علي فريق وست بروميتش ألبيون بنتيجة خمسة أهداف نظيفة.

وحقق فريق مانشستر سيتي 12 فوزا وخمس تعادلات وخسر مباراتين خلال 19 مباراة لعبها.

علي جانب آخر يحاول فريق شيفيلد يونايتد تحقيق نتيجة ايجابية للهروب من المركز الأخير في المسابقة والبقاء في الدورى الممتاز حيث إنه مهدد بالهبوط للقسم الثاني بعد خسارته 16 مباراة وتعادل في مباراتين وحقق الفوز في مباراتين فقط.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة بينما جاء فريق شيفيلد يونايتد في المركز العشرون "الأخير" برصيد 8 نقاط.

