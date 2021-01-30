صراع اللقب يشعل قمة النصر والهلال في كأس السوبر السعودي

ويشارك الهلال في مباراة السوبر هذا العام بصفته حامل لقب الدوري والكأس، بينما يتواجد النصر بصفته الوصيف.

ويدخل الهلال مباراة السوبر وهو متصدر لمنافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بـ30 نقطة في أول 15 مباراة، بواقع 8 انتصارات، 6 تعادلات، وهزيمة واحدة، بينما يتواجد النصر في المركز السادس بالترتيب بـ21 نقطة، جمعها من خلال الفوز في 6، والتعادل في 3، مع 6 هزائم.

ويسعى الهلال اليوم لمواصلة تفوقه على النصر، بعدما تمكن من الفوز عليه في آخر 3 مباريات جمعتهما، رغم التعثرات الأخيرة التي لحقت به، وإهداره للعديد من النقاط.

في المقابل يتطلع، النصر للحفاظ على لقب بطولة السوبر التي توج بها مرة واحدة، وكانت في الموسم الماضي عندما تمكن من هزيمة التعاون بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.