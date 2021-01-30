كريم هنداوي حارس منتخب اليد: فخور جدا بأداء اللاعبين والقادم أفضل

وكتب هنداوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : فخور جدا بكل اللعيبه و بالاداء الرجولى الى اتعمل".
وأضاف: احنا عملنا اللي علينا كل ما في وسعنا بس ارادة ربنا اقوى من اي شئ الحمد لله مستقبل كرة اليد بخير وان شاء الله الي جي هيبقي احسن ونحقق انجازات اكبر بإذن الله".
واحتل المنتخب الوطني الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني روبيرتو جارسيا باروندو، المركز السابع بعد نهاية مباريات ربع نهائي بطولة العالم رقم 27 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.
وحقق "الفراعنة" المركز السابع عقب خسارتهم أمام المنتخب الدنماركي بنتيجة 39 - 38 في دور الثمانية.
وتنص لوائح البطولة على عدم لعب المنتخبات الخاسرة مباريات الترتيب من الخامس وحتى الثامن، وأن يتم اللجوء لعدد النقاط المجمعة من الدور الرئيسي.
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