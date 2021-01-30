أستون فيلا في ضيافة ساوثهامبتون بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يحل فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الدوليان المصريان محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي، اليوم، السبت، ضيفا على ساوثهامبتون في تمام العاشرة مساءً، على ملعب سينت ماري، ضمن منافسات الجولة الـ 20، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويسعى أستون فيلا بقيادة تريزيجيه والمحمدي لاستعادة نغمة الفوز في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون.
في المقابل، يطمح ساوثهامبتون هو الآخر إلى مصالحة جماهيره، بانتزاع الثلاث نقاط من الفيلانز، وتحسين وضعه بجدول ترتيب البريميرليج.
وخسر ساوثهامبتون آخر مباراتين في الدوري الإنجليزي، حيث سقط أمام ليستر سيتي 2 - 1، وأرسنال 3 - 1.
ويحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق الأهداف عن ساوثهامبتون، صاحب المركز الـ 11.
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