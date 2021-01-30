نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والنصر كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة ksa sports في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف ستاد الملك فهد الدولي مباراة كأس السوبر السعودي بين فريق الهلال ضد النصر اليوم 16 جماد الآخر 1442 في مباراة قمة يأمل فيها كلا الفريقين لتحقيق الفوز ونيل اللقب الذي يحمله فريق النصر بعد انتصاره في الموسم الماضي ضد التعاون بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل فريق سجله تاواميا للتعاون قبل أن يتمكن عبد الرازق حمد الله من تحقيق هدف التعادل في البطولة التي يشارك بها العالمي هذا الموسم بصفته وصيف فريق الهلال في بطولتي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وسينطلق موعد مباراة الهلال والنصر اليوم في الثامنة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الهلال يلاقي النصر في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز للعودة سريعا لمسار الانتصارات الذي عاد إليه في الجولة قبل الماضية في مباريات الدوري السعودي بانتصاره ضد فريق التعاون بهدفين دون رد سجلهما كلا من فيتو وجوميز لينهيا صيام أربع جولات فشل فيها في تحقيق الفوز مكتفيا بالتعادل، ولكن فرحة جماهير الزعيم لم تدم طويلا بعد عودته إلى التعادلات من جديد ضد الفيصلي بهدف لكل فريق تافاريس للفيصلي ليعادل هدف جوميز الذي سجله أولا للزعيم المشارك في الكأس بصفته حامل لقب بطولة الدوري السعودي، وبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ليشارك بجدارة في بطولة السوبر التي صعد لمنصات تتويجها آخر مرة في موسم 2018 على حساب الاتحاد بانتصاره بهدفين لإدواردو وريفاس مقابل هدف للأحمدي.

النصر يأمل في عدم تكرار خسارته ضد الهلال كما كان الحال في المباراة التي جمعتهما هذا الموسم في الجولة الخامسة، وانتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد عن طريق جوميز، والشهري، كما يأمل رفاق حمد الله في تحقيق الفوز رغبة في العودة سريعا لمسار الانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية بالدوري السعودي ضد الاتحاد بهدف لكل فريق سجله خالد الغنام أولا للنصر قبل أن يخطف روماريو ريكاردو التعادل للاتحاد بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت الاًصلي ليوقف مسيرة مميزة للعالمي حقق فيها أربع انتصارات على التوالي في البطولة التي لم يتلقى فيها أية خسارة في المباريات الثمانية الأخيرة.

موعد مباراة الهلال والنصر كأس السوبر السعودي

8:15 توقيت مكة المكرمة، والبحرين.

7:15 توقيت مصر.

6:15 توقيت المغرب.

5:15 توقيت غرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد النصر