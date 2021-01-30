كواليس إقالة رضا عبد العال من تدريب طنطا

كشف مصدر مطلع داخل نادي طنطا كواليس رحيل رضا عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد الخسارة أمام النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دورى القسم الثاني لمجموعة القاهرة.
وقال المصدر إن رضا عبد العال لم يبلغ بقرار إقالته من تدريب الفريق وعلم القرار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وبعدها حاول التواصل مع رئيس النادي الذي لم يجب على مكالماته.
وتحدث المشرف على الكرة محمد شوقي مع رضا عبد العال وإبلاغه بالقرار بعد غضب الجماهير من سلسلة النتائج السلبية التى لاحقت الفريق الفترة الماضية ووضعته في المركز الأخير من مسابقة دوري القسم الثاني.
وكان مجلس إدارة نادي طنطا قرر تعيين علاء صابر مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بدلا من رضا عبد العال.
وجاء الجهاز الفني الجديد لفريق طنطا كالتالي:
علاء صابر - مدير فنى
عصام ابراهيم - مدرب عام
عادل ماضى - مدرب
إكرامى صابر - مدرب مساعد
أسامة ليلة - مدرب حراس
الجهاز الإدارى:
ك /جمال بشير - مدير ادارى
ك/ خالد عبد السلام - ادارى
ك/ محمد العنانى شئون لاعبين
الجهاز الطبى:
إبراهيم مجد - رئيس الجهاز
أحمد موسى - إصابات
أكرم مجدى - إصابات
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