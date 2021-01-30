فوز وحيد.. كشف حساب رضا عبد العال في القسم الثاني بعد رحيله عن طنطا

قرر نادي طنطا تعيين علاء صابر، مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بدلا من رضا عبدالعال، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي لاحقت الفريق في مسابقة دوري القسم الثاني.
وخسر فريق طنطا أمام منافسه النجوم بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مواجهات دوري القسم الثاني.
ونستعرض مشوار رضا عبدالعال مع فريق طنطا:
- حقق رضا عبدالعال مع فريق طنطا فوزا وحيدا وخسر في 5 مواجهات وتعادل في 4 مباريات.
- فوز وحيد أمام فريق النصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
- بدأ رضا عبدالعال الموسم بخسارة أمام الترسانة بنتيجة هدف، ثم خسارة أمام المريخ بهدفين دون رد وبنفس النتيجة أمام منتخب السويس.
- خسر طنطا أمام بورتو السويس بنتيجة هدف دون رد واخيرا النجوم بنفس النتيجة.
- تعادل رضا عبدالعال امام سرس الليان وبتروجيت والقناة وزد اف سي.
- سجل لاعبو طنطا 6 أهداف واستقبلوا 10 أهداف خلال 10 مواجهات في دوري القسم الثاني.
وجاء الجهاز الفني الجديد لفريق طنطا كالتالي:
علاء صابر - مدير فنى
عصام ابراهيم - مدرب عام
عادل ماضى - مدرب
إكرامى صابر - مدرب مساعد
أسامة ليلة - مدرب حراس
الجهاز الإدارى:
ك /جمال بشير - مدير ادارى
ك/ خالد عبد السلام - ادارى
ك/ محمد العنانى شئون لاعبين
الجهاز الطبى:
إبراهيم مجد - رئيس الجهاز
أحمد موسى - إصابات
أكرم مجدى - إصابات
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