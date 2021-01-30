نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لنهائي السوبر السعودي بين الهلال والنصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام اليوم السبت مواجهة الهلال والنصر والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك فهد الدولي لحساب مباريات السوبر السعودي.

ومن المُنتظر أن يلعب نادي الهلال بالأسماء التالية :-

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: محمد البريك، بالغ هيون سوو، محمد جحفلي، ياسر الشهراني

خط الوسط:اندري كاريلو، محمد إبراهيم كنو، غوستافو كويلار

خط الهجوم:هنان سلطان باهيري، بافينتيمبي جوميز، سيباستيان جيوفينكو

بينما من المتوقع أن يبدأ فريق النصر المباراة بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمي:براد جونز

خط الدفاع:سلطان عبدالله الغنام، مايكون بيريرا روكي، عبدالله مادو، عبدالرحمن العبيد

خط الوسط:بيتروس ماتيوس، علي صادق الحسن، نور الدين أمرابط

خط الهجوم: عبدالمجيد محمد، خالد عيسي الغنام، رائد عبدالله الغامدي