نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب جماهير وعشاق كرة القدم، مباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس، بين سانتوس وبالميراس، التي من المقرر أن تقام مساء اليوم السبت الموافق الثلاثين من شهر يناير الجاري.

موعد مباراة نهائي كأس ليبرتادوريس

وتنطلق صافرة بداية المباراة، عند الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

وتلعب المباراة التي تجمع بين فريقي سانتوس وبالميراس، على أرضية ملعب استاد ماراكانا، مساء اليوم السبت.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بلقب كأس كوبا ليبرتادويرس، إلى اللعب في كأس العالم للأندية، وحجز المقعد الأخير.

ويلعب الفائز بهذا اللقب، في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، بشكل مباشر.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس

وتنقل المباراة، على قناة Bein sports hd 1، وBein sports hd 5.