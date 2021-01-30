نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نهائي كأس العالم لكرة اليد 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق وجماهير كرة اليد، المباراة النهائية للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم المقامة في مصر، والتي ستجمع بين منتخبي السويد والدنمارك، غدًا الأحد، 31 يناير الجاري، في ختام منافسات البطولة العالمية.

تأهل منتخب السويد إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بعدما تغلب على نظيره الفرنسي بنتيجة 32 / 26 في المباراة التي جمعتهما في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما صعد منتخب الدنمارك للمباراة النهائية على حساب منتخب إسبانيا بعدما فاز عليه بنتيجة 35 / 33.

موعد مباراة نهائي كأس العالم لكرة اليد:

وستقام مباراة نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد بين منتخبي السويد والدنمارك غدًا الأحد، الموافق الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت "جرينتش"، وذلك على أرضية الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي.

ويسبق المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إقامة مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية بين منتخبي فرنسا وإسبانيا غدًا الأحد في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على الصالة المغطاة في استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم لكرة اليد:

يمكنكم متابعة البث الحصري والمباشر لنهائي كأس العالم لكرة اليد بين منتخب الدنمارك والسويد غدًا الأحد، عبر شاشة قنوات "أون تايم سبورتس" الناقل الرسمي لمباريات البطولة العالمية، كما ستذيع القناة أيضا مباراة تحديد المركز الثالث بين منتخبي اسبانيا وفرنسا، خاصة وأن البطولة تحظى بمتابعة جيدة من جانب الجماهير المصرية رغم خروج منتخبنا الوطني من الدور ربع النهائي على يد المنتخب الدنماركي.